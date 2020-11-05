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Общество

Инфицированных коронавирусом норок обнаружили еще в пяти странах

07.11.2020 21:05|ПсковКомментариев: 1

Заражение норок коронавирусом, помимо Дании, зафиксировали еще в пяти государствах - Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Норки заразились после контакта с инфицированными людьми, пишет РИА Новости. Отмечается, что COVID-19 может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку. При этом межвидовое перемещение вируса вызывает у него генетические модификации.

С начала лета до середины октября в Дании зарегистрировали 214 случаев заражения человека мутировавшим коронавирусом, передавшимся от норок. Власти страны подчеркнули, что новая форма вируса вызывает слабую выработку антител, что ставит под угрозу усилия по созданию вакцины. Они приняли решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 млн животных.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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Коронавирус

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