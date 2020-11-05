Общество

Михаил Ведерников призвал не устраивать «охоту на ведьм» из-за вопиющих случаев в здравоохранении

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное обращение к жителям региона. Видеоролик размещен в инстаграм-аккаунте политика в ночь с субботы на воскресенье. Практически весь выпуск посвящен проблеме распространения коронавируса. «Главной темой этой недели является напряженная эпидемиологическая обстановка», - подчеркнул Михаил Ведерников. По его словам, загрузка коечного фонда в медучреждениях области составляет около 75 процентов. При этом динамика распространения COVID-19 на минувшей неделе замедлилась: рост числа заболевших составил 13% вместо 30% на прошлой неделе. Михаил Ведерников отметил ряд положительных моментов, а также прокомментировал проблемы.

«Думаю, все слышали о ситуации в Великих Луках, где порядка десяти дней родственники не получали информацию о смерти близкого человека. Широкий резонанс также вызвала история в перинатальном центре, когда женщину на последних сроках беременности не приняли из-за отсутствия теста на коронавирус. Это при том, что все анализы она сдала своевременно», - рассказал губернатор и заверил: «подобные вопиющие случаи находятся под пристальным контролем - и по результатам проверки виновные обязательно будут привлечены к ответственности».

«Эти недопустимо – и терпимости к такому поведению быть не может», - заявил Михаил Ведерников. При этом, по его мнению, важно понимать, что «из-за таких инцидентов «охоту на ведьм» устраивать не нужно».

«Наши медики сейчас работают на пределе физических возможностей. Некоторые не спят по двое, по трое суток - и между тем они сталкиваются с серьезным общественным давлением, которое порождает слухи, домыслы и недоверие. Нарушения и ошибки, к сожалению, случаются – и не всегда у них есть какое-то оправдание, но давайте в это непростое время сохранять человеческое отношение друг к другу», - призвал Михаил Ведерников.