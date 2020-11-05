Общество

Дипломы в России могут получить «срок годности»

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков раскритиковал практику выдачи дипломов «на всю оставшуюся жизнь», поскольку это не гарантирует сохранение актуальности полученных выпускником знаний спустя длительное время, сообщает РИА Новости.

«Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что (выпускник. — прим. ред.) не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?» — отметил спикер в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35».

По его мнению, дипломы о высшем образовании должны остаться на следующих этапах развития высшей школы, однако они могут быть преобразованы в «дипломы по требованию».

«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций», — заявил Песков.

Спецпредставитель президента уточнил, что речь идет о дипломах со «сроком годности», для которых будет задан определенный промежуток времени, когда они действительны.