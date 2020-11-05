Общество

Будут ли школьники и студенты «филонить» на дистанционке, рассказал псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначил свою позицию относительно перспектив работы различных отраслей экономики и обучения в образовательных учреждениях региона в условиях распространения коронавирусной инфекции. Заявление на эту тему он сделал в очередном обращении к жителям области. Видео размещено в инстаграм-аккаунте политика.

По его словам, оснований закрывать работу различных отраслей экономики, а также переводить школьников и студентов на дистанционные формы обучения – нет. Как отмечает Михаил Ведерников, в регионе сохраняется очное обучение, потому что оно «не несет существенных эпидемиологических рисков».

«По прогнозам экспертов, напряженная эпидобстановка может сохраняться от полугода до полутора лет. Если весь этот период вести дистанционное обучение, то такой шаг крайне негативно скажется на качестве образования, - отметил Михаил Ведерников.

«Даже если кому-то надоело учиться – это не повод закрывать школы», - сказал губернатор. При этом в видеоролике были продемонстрированы фрагменты поступающих ему обращений.

«Сейчас вы увидите характерные просьбы из директа, в которых дети очень просят дать возможность пофилонить. Я принципиальный сторонник качественного образования, это крайне важно для перспективного и комфортного будущего наших детей», - сказал глава области, напомнив, что «школы не являются местами массового заражения».