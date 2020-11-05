Общество

Поручение запоздало и человек умер – Михаил Ведерников призвал псковичей не устраивать спам-кампании в соцсетях

Михаил Ведерников вновь призвал жителей Псковской области «не устраивать спам-кампании» на его странице в соцсети. О проблеме он напомнил в видеообращении, размещенном в инстаграм-аккаунте.

«Социальные сети являются важным каналом связи с жителями, которые обращаются со своими просьбами и проблемами, некоторые из них имеют неотложный характер, - напомнил глава области, после чего привел конкретный пример. - Не так давно мне написали с просьбой проверить лечение тяжело больного пожилого пациента. К сожалению, из-за захламленного директа я увидел это сообщение только через несколько дней. Поручение запоздало и человек умер. Я приношу искренние соболезнования родным, близким и призываю всех отказаться от спама, как способа продавливания своей позиции. Это не работает. Не мешайте тем, кому действительно нужна помощь».