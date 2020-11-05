Общество

Как обеспечить безопасность детей в домашних условиях, напоминает псковская полиция

Управление МВД России по Псковской области напоминает родителям о мерах по обеспечению безопасности детей в домашних условиях. Соответствующие рекомендации размещены в воскресенье, 8 ноября, на сайте ведомства.

«Как показывает практика, падение из окон - одна из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городе. Дети очень уязвимы из-за своей естественной любознательности. И, к сожалению, из года в год из-за невнимательности и неосторожности взрослых погибает немало детей! Отмечены подобные факты и в Псковской области. Будьте бдительны!

Псковские полицейские систематически проводят профилактическую работу с семьями, в которых есть малолетние дети. Инспекторы по делам несовершеннолетних предупреждают родителей о мерах безопасности.

Чтобы избежать несчастного случая с детьми необходимо придерживаться основных правил:

- открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром;

- не рассчитывайте на антимоскитную сетку! Она представляет наибольшую опасность: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес малыша;

- уберите от окон мебель, включая кровати. Это поможет предотвратить случайное попадание ребенка на подоконник;

- установите на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно;

- Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

Эти и другие элементарные меры безопасности и ваша бдительность помогут сохранить жизнь и здоровье ваших детей», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Псковской области