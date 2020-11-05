Общество

МЧС советует псковичам «переобуть» машины вовремя

Главное управление МЧС России по Псковской области рекомендует автовладельцам своевременно сменить летние покрышки на зимние. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства в воскресенье, 8 ноября.

«С наступлением поздней осени приходит такая известная проблема, как наледь на дорогах. Непостоянство температуры (небольшая плюсовая температура днем, минусовая – ночью) приводит к образованию на дорожном покрытии корки льда. Как правило, в это время года возрастает число аварий. Основная причина таких происшествий – невнимательность водителей, пренебрежение правилами безопасности на дороге.

В результате выпадения мокрого снега, который быстро тает и замерзает, может появиться незаметный тонкий лед, который будет таить в себе большую опасность. Чаще всего, наледь образуется на мостах и эстакадах, потому что поверхность их тонкая и там часто дуют ветра.

Для водителей это как езда с препятствиями. Поэтому вождение в период холодов требует от автолюбителя еще большего внимания, мастерства, а также знания и соблюдения минимального набора правил безопасного вождения в условиях зимней дороги. Особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие водители.

Ключевым действием по подготовке машины для езды по замерзшим дорогам является ее «переобувка», т.е. смена летних покрышек на зимние. Ездить на «летней» резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается, что может привести к возникновению заноса и другим неприятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков крайне сложно.

Еще один «шинный» совет – снизить давление в колесах, чтобы обеспечить большую площадь сцепления «резины» с дорожным покрытием, следовательно, большую устойчивость автомобиля.

Помимо колес внимание следует уделить также тормозам, проверив равномерность и одновременность их срабатывания. Не лишним будет смена моторного масла на синтетическое, которое менее вязкое по консистенции и не будет «замерзать» при длительных стоянках. Стоит оценить и состояние охлаждающей жидкости.

Безусловно, необходимо проверить работоспособность оптики и габаритных огней. В непогоду нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари, а в условиях сильного тумана снижать скорость до минимума и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

По возможности, рекомендуется положить в салон коврики с высокими бортами, защитив кузов автомобиля от влаги, сырости и гниения.

Не следует ставить машину на ручной тормоз, иначе колодки могут просто примерзнуть к тормозному диску. Так же советуем обработать замки и резиновые уплотнители дверей специальными средствами во избежание примерзания.

В это время года водителям стоит психологически перестроиться на «зимний стиль вождения». Ехать необходимо со скоростью меньшей на 10-20 км/ч, чем в обычных условиях; соблюдать в 2 раза большую дистанцию по сравнению с движением в обычных условиях. Не должно быть резких торможений и разгонов, что может привести к заносу транспортного средства. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Наледи и гололед являются причинами травм из-за падения. Если в прогнозе погоды указывается вероятность появления на улицах и дорогах гололеда и наледи, необходимо выйти из дома пораньше, чтобы иметь резерв времени и не спешить. Рекомендуется подобрать малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара.

Не стоит забывать, что тормозной путь транспорта в условиях оледенения проезжей части увеличивается. Переходить дорогу следует только по пешеходному переходу, убедившись, что автомобилист увидел вас и притормаживает.

Обращаясь ко всем участникам дорожного движения, просим быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения», - говорится в сообщении МЧС.