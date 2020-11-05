Общество

Росгвардия разъяснила псковичам особенности осуществления в 2020 году разрешительной деятельности

Управление Росгвардии по Псковской области разъяснило особенности осуществления в 2020 году разрешительной деятельности.

«В соответствии с распоряжением Росгвардии от 1 августа 2020 года (№ 1/891-р) 1 декабря 2020 года оканчивается срок действия продленных разрешительных документов в т.ч. лицензий серии «ЛОа», разрешений серии «РОХа», «РХ», «РСОа», «РХИ», «РФ», «РСЛа», «РКСа» и др., а также удостоверений частного охранника (УЧО), по которым срок действия оканчивался в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 года.

Напоминаем, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оружии, подача документов на продление разрешительных документов должна быть осуществлена не позднее 1 ноября 2020 года.

Обращаем внимание, что если заявления будут поданы в период с 1 ноября по 30 ноября 2020 года, то в соответствии со статьей 20.11 КоАП РФ физические лица подлежат административной ответственности за нарушение сроков перерегистрации оружия в виде административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, должностные лица от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

В случае если заявление на перерегистрацию будет подано после 1 декабря 2020 года сотрудниками Росгвардии будут приниматься меры к изъятию оружия и патронов в отношении владельцев оружия.

Учитывая эпидемиологическую обстановку заявления о предоставлении госуслуг рекомендуется подавать в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

Готовые документы можно получать в местах предоставления государственных услуг в установленные дни и часы. Посещение рекомендуется осуществлять по предварительной записи посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуги (функций)» или по телефонам подразделений, которые размещены на сайтах территориальных органов Росгвардии», - сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Росгвардии по Псковской области.