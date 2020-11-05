Общество

Число новых случаев инфицирования COVID-19 снизилось в Псковской области

Число новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в Псковской области резко снизилось 7 ноября по сравнению со всей предыдущей неделей. В регионе в субботу обнаружили «всего» 85 новых больных, тогда как всю неделю выявляли по 120 и выше, сообщает «МК в Пскове». За сутки сделано 780 тестов, выздоровело 28 человек. Статистика смертности не изменилась - 70 человек.

При этом в Пскове зафиксировано 48 случаев, еще 11 - в Псковском районе. В Великих Луках - только 10. 6 инфицированных прибавилось в Великолукском районе, 4 - в Плюсском.