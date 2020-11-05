Общество

Названа причина тяжелого течения коронавирусной инфекции у мужчин

Мужчины тяжелее переносят коронавирусную инфекцию из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток. Поэтому даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы», — сказал врач, подчеркнув, что мужской гормон тестостерон не обладает таким свойством.

Кроме того, Болибок рассказал, что у мужчин из-за гормонов ярче выражены проявления атеросклероза. «А в патогенезе COVID-19 очень важно еще и состояние внутренней оболочки сосудов. Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин», — добавил иммунолог.

В заключение Болибок отметил, что хоть мужчины и тяжелее переносят инфекции из-за отсутствия механизма, который облегчал бы проникновение антител внутрь пораженных клеток, есть и «обратная сторона медали». Так, по его словам, женщины чаще мужчин сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями.

Ранее в Минздраве рассказали, что коронавирус грозит мужчинам и осложнениями, связанными с репродуктивной функцией. Так, перенесенное заболевание может неблагоприятно сказаться на здоровье потомства. COVID-19 грозит мужчинам бесплодием в том числе из-за аутоиммунного поражения яичек.