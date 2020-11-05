Общество

В Псковской области продолжаются профилактические противопожарные рейды

В Псковской области продолжается проведение профилактических противопожарных рейдов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, в воскресенье, 8 ноября, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам побывали в деревне Дубровка.

«В ходе рейда осуществлен обход жилых многоквартирных домов, проведен инструктаж с жителями по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и электронагревательных приборов, памятки по предупреждению детской шалости с огнем, памятки о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием, памятки о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период.

В рамках проведенного рейда до населения доведена информация об обстановке с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, обязательные требования пожарной безопасности в лесах и на приусадебных участках, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.

Мероприятия проведены со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер или бесконтактно (в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», - отметили в МЧС.