Общество

На литературный конкурс в «Михайловское» пришли работы со всех уголков России

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершили прием конкурсных работ на литературный конкурс «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…». Это творческое соревнование в музее проводят в память святого благоверного великого князя Александра Невского.

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Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», поучаствовать в конкурсе решили 78 авторов и 6 семейных творческих групп из России и ближнего зарубежья. Большая часть конкурсантов — люди старше 18 лет.

В ближайшие дни к работе приступит жюри конкурса, уточнили в музее. Авторы лучших работ будут награждены памятными дипломами (диплом победителя конкурса, дипломы I, II, III степени) и размещены на сайте музея-заповедника. Планируется, что победитель и, при желании, сопровождающее его лицо будут приглашены в «Михайловское» для участия в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в июне 2021 года.