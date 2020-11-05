Общество

В Пскове продолжается прием заявок на участие в конкурсе, посвященном 200-летию Достоевского

В областном конкурсе иллюстраций могут принять участие обучающиеся детских школ искусств, а также студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А,Римского-Корсакова и ПсковГУ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств, конкурс иллюстраций является частью обширной программы, связанной с реализацией в Псковской области указа президента России «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского».

Итогом станет выставка работ победителей и участников конкурса, которая пройдет 18 ноября в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

«Вербальным воплощением идеи художественной выставки, посвященной памятной дате выдающегося классика русской литературы, станут слова Ф.М. Достоевского: «Сострадание - есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества», отметили организаторы.