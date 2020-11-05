Общество

Рекордное число человек заразилось коронавирусом в Псковской области за сутки

129 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 8988 жителей региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня число новых случаев снова становится антирекордным, - отметил губернатор. - К тестам, сделанным в регионе, добавились результаты анализов, которые отправляли в Питер. Тем не менее, в октябре цифры "ковидбольных" ежедневно существенно увеличивались, но сейчас мы не видим резких скачков - динамика распространения замедляется».

За сутки выздоровел 1 инфицированный пациент, всего - 4811. Число летальных исходов остается неизменным - 70.

«Низкое число выздоровевших связано с тем, что в статистику люди добавляются после оформления соответствующих документов, - пояснил Михаил Ведерников. - Введенные ранее меры себя оправдывают. Продолжаем следить и анализировать ситуацию».

В Псковской области специалисты провели 137400 исследований на коронавирус (за сутки - 877).