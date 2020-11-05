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Общество

Более половины ПЦР-тестов оказались ошибочными

09.11.2020 07:15|ПсковКомментариев: 3

Клиническое исследование показало, что тесты ПЦР ошибаются более чем в половине случаев, поэтому опираться на них при диагностике коронавируса нельзя. При постановке диагноза достаточно характерных клинических симптомов у пациента.

Специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами из других стран провели масштабное исследование проблемы диагностики COVID-19 в России и изучили течение заболевания у двух групп пациентов. Всего в выборку вошло три с половиной тысячи больных. У половины из них наличие вируса было подтверждено лабораторным тестом, у остальных же были отрицательные результаты, но специфические симптомы и состояние легких указывали на COVID-19, пишет газета «Известия».

Так как значимых различий в симптоматике и тяжести течения инфекционного процесса обнаружено не было, ученые пришли к выводу, что в опираться в первую очередь на результаты тестирования не верно, диагноз нужно ставить на основании клинической картины.

«Статистика в большинстве стран не учитывает людей, у которых COVID-19 не подтвержден лабораторно. Таким образом, можно предположить, что число людей, переболевших или умерших от COVID-19, существенно больше», - сообщил профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета и первый автор статьи Даниил Мунблит.

Ранее специалисты Минздрава подтвердили низкую информативность тестов, но цифры, приведенные ведомством были ниже: по их сведениям, 30-40% таких анализов в России ошибочны из-за неправильного сбора биоматериалов.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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