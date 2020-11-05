Общество

Пандемия коронавируса резко уменьшила заболеваемость гриппом

COVID-19 практически изжил грипп в 2020 году, как показывают отчеты зарубежных органов надзора за этим заболеванием. В Национальном центре иммунизации и респираторных заболеваний проанализировали данные примерно из 300 клинических лабораторий США, расположенных во всех 50 штатах.

Оказалось, что процент представленных образцов, давших положительный результат, был меньше на 98%, чем в прошлом году, пишет газета «Известия».

В некоторых странах Южного полушария, где сезон гриппа приходится на летние месяцы, меньше десятой доли процента протестированных были носителями вируса гриппа. Для сравнения, в прошлом году положительный результат дали почти 14% образцов.

«Грипп, как и коронавирус, относится к респираторным вирусам, и потому меры, принимаемые для борьбы с COVID-19 (масочный режим, социальное дистанцирование, отмена массовых мероприятий и т.п.) очевидным образом сказались и на снижении числа случаев инфицирования гриппом», - пояснил доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ Олег Батищев.

Он отметил, что опасность тяжелого течения новой коронавирусной инфекции при одновременном заражении сезонным гриппом побудила многих людей привиться. «Все это, в совокупности, и привело к резкому снижению заболеваемости гриппом, что подтверждается выводами данной статьи», - заключил специалист.

Также эксперты указывают на закрытие границ с Китаем, который был основным «экспортером» гриппа. Не отказываются они до конца и от теории того, что при одновременном попадании в организм двух вирусов один из них будет иметь преимущество, что приведет к вытеснению другого.