Общество

Новый порядок формирования правительства РФ вступает в силу

Новый порядок формирования правительства, который утвержден подписанным в пятницу федеральным конституционным законом, вступает в силу на фоне многочисленных слухов о перестановках в кабинете Михаила Мишустина. Вполне вероятно, что уже в понедельник Госдуме предстоит впервые исполнить свою новую конституционную функцию - утвердить новых министров, сообщает «Интерфакс».

Правительство Мишустина было сформировано в январе этого года как «микс» из представителей кабинета предыдущего премьера Дмитрия Медведева и новых назначенцев. До сих пор никаких изменений в его составе не было - впрочем, и времени прошло немного, и 90% этого сравнительно короткого периода пришлось на борьбу с пандемией и ее последствиями. По информации источников «Интерфакса», глава Минприроды Дмитрий Кобылкин может уступить свое кресло нынешнему руководителю Минвостокразвития Александру Козлову (ему на смену, как ожидается, придет не «варяг», а человек, активно вовлеченный в дальневосточную повестку, говорит один из собеседников агентства).

Главу Минстроя Владимира Якушева, по информации целого ряда телеграм-каналов, заменит его первый зам Ирек Файзуллин, с которым курирующий стройку вице-премьер Марат Хуснуллин работал в Татарстане. Дольше всех обсуждается кандидатура нового министра транспорта (нынешнему, Евгению Дитриху, прочат губернаторский пост): называются фамилии главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, а также заместителей министра Александра Нерадько и Андрея Костюка.

Наконец, в последние дни появились слухи о замене в Минэнерго: Александр Новак (как и все перечисленные министры, работал еще в правительстве Медведева) может быть повышен до вице-премьера - в таком случае, говорит собеседник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, ему перейдет часть вопросов, которые курирует сейчас Юрий Борисов. Кто в таком случае получит портфель министра энергетики, аппаратный вес которого в последние годы заметно вырос в связи с формированием союза экспортеров нефти «ОПЕК+», источники агентства не осведомлены.