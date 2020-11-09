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Самир Аль-Араби временно сменил Анастасию Повторейко на посту главврача инфекционной больницы

Заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самир Аль-Араби назначен временно исполняющим обязанности главного врача учреждения. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте инфекционной больницы.

Самир Аль-Араби. Фото: Мария Овсяник

Напомним, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заболела коронавирусом.

«В больнице проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, определен круг контактных лиц. Больница работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.

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Анастасия Повторейко в своем аккаунте в Instagram написала, что «ровно год назад жизнь была другой, мир был другим». «Мы наслаждались медициной и думали о новых методах лечения хронических заболеваний. За этот год жизнь изменилась для всех нас. Спасибо всем большое за слова поддержки и добрые пожелания! Прошу вас, берегите себя и своих близких! Нет ничего дороже здоровья!» - добавила она.