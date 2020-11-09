Общество

Соседский алабай держит в страхе жительницу деревни Хотицы

Соседский алабай держит в страхе жительницу деревни Хотицы Псковского района. Об этом женщина написала в инстаграм-аккаунте Псковской Ленты Новостей. По ее словам, хозяева собаки проживают в 50 метрах от ее дома, алабай находится на свободном выгуле.

«Постоянно сидит у моих ворот, задавила пару кошек и пару кур, но тут не видели, не докажешь. Раньше нападала на моих собак, но обошлось. 4 ноября покусала мою маленькую собаку Майю из бездомышей, на моей территории. Травма тяжелая, лечение - 18 тысяч», - рассказала подписчица.

Она сама отбила свою собаку от соседского алабая и смогла избежать укусов благодаря пустым коробкам, которые несла из магазина.

«Разговор с хозяевами ни к чему не привел, собака по-прежнему на улице. Пригрозила сгоряча, что собаку отстрелят… Хозяин, открыв окно иномарки, сказал, что отстреляет моих собак в ответ. Сын вызвал участкового, собаку загнали домой на ночь в ожидании полиции. Участковый обещал провести беседу», - рассказала псковичка. Однако на следующий день, по ее словам, собака снова была у ее калитки.

«Да, у меня ненадежный забор. Да, не всегда закрыты ворота. Да, три моих собаки и пять кошек могут выйти за территорию. Но разве мы должны постоянно жить и бояться соседского алабая? Я не буду судиться из-за денег, совсем не хочу навредить их собаке. Просто хочу как-то дальше жить», - заключила жительница деревни Хотицы.