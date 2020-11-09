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Инцидент с Артемом Дзюбой заставил Юлию Пересильд задуматься о фотографиях с поклонниками

Инцидент с футболистом Артемом Дзюбой заставил российскую актрису театра и кино, уроженку Пскова Юлию Пересильд задуматься, нужны ли фотографии с поклонниками. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

«На самом деле, случившееся с Артемом Дзюбой поднимает очень серьезный вопрос в нашем обществе! Право на частную жизнь! Сколько уже было диких случаев, когда снимают на похоронах, подставляют детей, снимают дома! Это, конечно, всегда на совести тех, кто это выкладывает в Сеть, но, видимо, совесть кончилась?! Видимо, она утратила свою силу?! И нужны законы! Ну, ладно, можно терпеть оскорбления, осуждения, обсуждения внешности... Вроде мы люди публичные, и это издержки профессии... Но начинаешь уже дергаться из-за этих телефонов, бесконечно направленных на тебя», - написала она.

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«Мы же живые люди, мы часто уставшие, ненакрашенные, и в жизни (говорю за себя) не ходим в "Гуччи" и бриллиантах. Я никогда не отказываю в фото со мной, как бы я не выглядела и в какой бы ситуации меня не застали, но уже начинаю подумывать об обратном!» - добавила Юлия Пересильд.