Общество

95 центров цифрового образования откроются в школах Псковской области

Более 90 «Точек роста» и 95 центров цифрового образования откроются в школах Псковской области по нацпроекту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области со ссылкой на региональный комитет по образованию.

Сообщается, что министерство просвещения Российской Федерации поддержало заявку Псковской области в рамках национального проекта «Образование».

В 2021-2023 годах в школах Псковской области планируется открыть 91 «Точку роста». Это федеральная сеть центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, организованная в рамках проекта «Современная школа». Они призваны обеспечить высокий уровень образования, дать равные возможности для обучения детей независимо от места проживания. «Точка роста» предназначена для реализации образовательных программ по предметным областям, а также дополнительного образования. В настоящее время в школах региона уже действуют 49 таких площадок.

В ближайшие два года в регионе откроется еще два специализированных IT-Кубa.

Кроме того, за тот же период в Псковской области появится дополнительно 95 центров цифрового образования. Сейчас в регионе работают 75 таких центров. Новым учебным оборудованием планируется оснастить более 21 тыс. мест в системе дополнительного образования школьников, отремонтировать более 40 спортзалов в сельских школах. Фактически все школы Псковской области обновят свое учебное оборудование.

Согласно подтвержденной заявке, три коррекционные школы для детей с ограниченными возможностями здоровья за два года получат уникальное оборудование для мастерских.