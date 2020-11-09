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Общество

Александр Козловский: Благодаря новым медцентрам псковский регион чувствует себя лучше других

09.11.2020 12:42|ПсковКомментариев: 2

Благодаря новым медцентрам Псковская область чувствует себя лучше других регионов. Об этом заявил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Сегодня тема коронавируса у всех на слуху, потому что она касается каждой семьи. Весной из-за пандемии были введены ограничения, которые так и не были полностью сняты, а сейчас они вновь ужесточены, хоть и в несколько другой форме. Но мы учимся, получаем компетенции. Если помните, весной нам высказывали претензии: здесь прокол, тут прокол, на строительную площадку привезли рабочих с коронавирусом. Но на тот момент у нас отсутствовали знания, потому что мы давно не сталкивались с такими вызовами. А сейчас мы уже больше знаем, больше вооружены», - сказал гость студии.

Большим подспорьем Александр Козловский считает открытие в Пскове и Великих Луках инфекционных корпусов. «Они очень выручают, и благодаря этим медцентрам и их персоналу мы чувствуем себя лучше, чем другие регионы, - отметил депутат. - Это результат работы губернатора и оперативного штаба, который он возглавляет. Каждую неделю проходят совещания, принимаются решения, и они на сегодняшний момент действенны».

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом партия «Единая Россия» активизировалась и вернулась к работе, которую проводила весной, продолжил Александр Козловский. «Наши волонтеры начали действовать. Это общение по телефону с пожилыми людьми, подвоз лекарств и продуктов питания. Может, это не сильно большая помощь, но мы ее оказываем. На территории муниципалитетов проводятся акции, которые привлекают внимание к проблеме коронавируса. За лето псковичи немного расслабились, отучились пользоваться средствами индивидуальной защиты, и мы в разных формах обращаем на это внимание, чем, я считаю, оказываем существенную помощь в том числе и администрации региона. Такая работа направлена на то, чтоб жители региона как можно легче прошли этот период пандемии», - пояснил лидер псковских единороссов.

Как и весной, «Единая Россия» проводит эту работу под слоганом «Мы - плечо исполнительной власти». «Мы не можем работать оторванно, и когда мы вместе, когда мы подставляем друг плечо, страхуем, вовремя выдаем информацию, администрация области может вовремя на это реагировать. Чем больше с разных мест информации приходит, тем лучше, поэтому мы работаем в абсолютном взаимодействии с областным волонтерским центром и другими организациями, что позволяет нам расширить свои возможности. Если кто-то может оказать помощь, мы ее принимаем. Главное, чтоб помощь дошла до наших граждан, псковичей», - резюмировал Александр Козловский.

Теги: #Единая Россия #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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