Общество

Почти 50% участников опроса ПЛН считают решение о запрете массовых мероприятий недостаточным

Почти 50% участников опроса Псковской Ленты Новостей считают недостаточным решение запретить массовые мероприятия, концерты, банкеты, корпоративы. По их мнению, необходимо объявить всеобщий карантин.

20% респондентов полагают, что принятое решение, учитывая запрет работы общепита ночью, окончательно загубит этот сектор экономики.

Еще 19% опрошенных думают, что властям удается найти баланс в борьбе с коронавирусом. «Конечно, ограничения нужны, но это уже слишком» - такой вариант ответа выбрали 6,4% респондентов.

Чуть более 1% отметили, что из-за введенных ограничений у них срывается важное мероприятие. 4,4% ответили, что им все равно.

Всего в опросе приняли участие 815 человек.