Общество

Александр Козловский призвал псковичей не путать инфекционную больницу с курортом

«Инфекционная больница — это не пятизвездочный отель и не курорт», - сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя многочисленные жалобы жителей региона на врачей и на качество содержания в медицинских учреждениях.

По его мнению, «болезнь и изоляция влияют на психологическое состояние людей», и это накладывает отпечаток на общение с врачами. «Но я также и врачей понимаю. Они работают в жестких условиях, под психологическим прессингом. Общаясь с больными, они постоянно рискуют жизнью. Они вынуждены работать в специальной плохо дышащей амуниции, в ней мало комфорта. И на них ложится вся эта нагрузка», - отметил гость студии.

При этом многие пациенты больниц, по его словам, не хотят менять своих привычек. «Даже попадая в больницу, мы хотим, чтобы условия содержания там были не хуже домашних, но надо понимать, что инфекционная больница — не пятизвездочный отель, и трудно от нее ожидать такого же уровня питания. Даже в частных клиниках Москвы, насколько я знаю, питание диетическое, и к этому тоже претензии предъявляют. Но это инфекционная больница! Есть стандарты, по которым эти больницы работают, и не надо рассчитывать, что там можно как следует отъесться и набрать лишние килограммы. Потому что это не курорт», - заметил Александр Козловский.

«Что-то надо принять, а что-то терпеть. Точно так же, как терпят врачи. Родственники больных тоже должны это понимать, потому что этот постоянный прессинг только усугубляет обстановку, и вместо того, чтоб лечить больных, врачи вынуждены оправдываться и заниматься непрофильной деятельностью. Здесь однозначно должно быть взаимопонимание», - убежден он.

Но и врачи, по мнению парламентария, должны тоже вести себя адекватно, «хотя, в принципе, они так себя и ведут».