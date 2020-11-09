В Пскове почтили память погибших при выполнении служебного долга

В День памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих войск правопорядка, погибших при выполнении служебных обязанностей, в Пскове прошли памятные мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
В них приняли участие руководители регионального управления Росгвардии, а также члены семей тех, кто отдал жизни за свое Отечество.
Священнослужители воинского храма святого Александра Невского отслужили литию по погибшим. Участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку и почтили память военнослужащих минутой молчания.
Также росгвардейцы вручили родственникам погибших памятные подарки.