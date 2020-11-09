Александр Козловский просит не распространять непонятные слухи про новые медцентры

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский призвал жителей региона не распространять непонятные слухи про новые медцентры в Пскове и Великих Луках.
В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он прокомментировал негативную информацию, которая в последнее время обрушилась на данные учреждения в соцсетях. В частности, озвучиваются претензии по поводу того, что в них работает молодой персонал, который якобы не знает, как лечить коронавирус.
«Но с этой болезнью мы столкнулись недавно, ее начали лечить только весной. Даже не лечить, а учиться лечить. И научились. В великолукском отделении, например, есть соглашение с Военно-медицинской академией, которая помогает в особо сложных случаях. В консилиум включаются врачи, которые консультируют, как лечить, и по каждому случаю принимается оптимальное решение. Поэтому прошу не распространять непонятные слухи по великолукскому медцентру. Там работают профессионалы. Точно такие же профессионалы, с таким же оборудованием, как в Пскове», - подчеркнул гость студии.
«Соцсети, к сожалению, делают свое дело. Фейки расходятся моментально и бьют по нам же самим», - добавил депутат.
Кроме того, он прокомментировал информацию о текущей кровле нового медцентра в Пскове. «Это стандартная история для новых зданий. Бывает усадка и движение грунта. Современные технологии объективно позволяют все строить быстро, но нельзя исключать и человеческий фактор. Здесь не исключен фактор ошибки, но они все исправимы. Да, не должно быть так, чтобы крыша потекла, и люди неделю лежат в сырости. Но, если ее сразу же починили — все, забыли, лечимся дальше и не раскачиваем эту тему», - высказался Александр Козловский.