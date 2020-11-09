Общество

Сервис для сообщений о дефиците лекарств запустят на портале госуслуг

Сервис, с помощью которого медики могут сообщать о проблемах с наличием лекарств и средств индивидуальной защиты, запускается на портале госуслуг. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, пишет ТАСС.

«Сегодня запускается сервис на портале госуслуг, куда медицинские работники могут сообщить о проблемах с лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, в частности, средствами индивидуальной защиты, конкретно указав медицинскую организацию, где они работают, для того, чтобы "таргетно" и быстро реагировали субъекты Российской Федерации и Росздравнадзор на проблемы, возникающие при оказании медицинской помощи», - сказал министр.