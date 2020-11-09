Общество

Готовность детского корпуса инфекционной больницы в Пскове составляет 62%

Строительная готовность детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы составляет 62%. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Работы ведутся круглосуточно: в день задействовано около 300 человек и 14 единиц техники, ночью работают около 40 человек и 2 единицы техники.

Уже выполнен монтаж несущих металлических конструкций здания, работы по устройству фасада. Сейчас идет монтаж окон и дверей, отделка стен, полов.

Также продолжается прокладка систем канализации и водоотведения, кабеля электросетей, устройство внутренних трасс медицинских газов. «Работы ведутся по всем направлениям», - отмечается в сообщении.