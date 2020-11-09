Общество

Псковичи могут получить гуманитарную помощь в соццентре «Дети – наше будущее»

Псковичи могут получить гуманитарную помощь в социальном центре «Дети – наше будущее». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Социальный центр «Ради жизни» ПОООМС «Дети – наше будущее» в Пскове располагается по адресу: улица Карла Маркса, 19.

В настоящее время волонтеры социального центра раздают продуктовые наборы медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией, а также нуждающимся семьям с детьми. На базе центра также организована работа швейных и столярных мастерских по предоставлению услуг на благотворительной основе по мелкому ремонту одежды, мебели и другого.

Кроме того, в социальном центре проходят мастер-классы для детей и репетиции творческих мастерских ПОООМС «Дети – наше будущее».

Социальные центры «Ради жизни» по оказанию помощи нуждающимся также работают в Дно, Острове и Палкино. Кроме того, работает социальный центр в Пскове по адресу: Рижский проспект, 31. Подробную информацию по оказанию помощи гражданам в социальных центрах можно получить в группе ПОООМС «Дети – наше будущее».

«С открытием дополнительных социальных центров "Ради жизни" в районах области появилось больше возможностей увеличить охват людей, которым оказывается помощь, особенно в этот непростой для всех год», - отметила председатель ПОООМС «Дети – наше будущее» Светлана Петрова.