Общество

Псковскому району не хватает полицейских

Патрульно-постовой службе ОМВД России по Псковскому району требуются кандидаты для замещения должностей полицейского и полицейского-кинолога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На указанные должности приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, «способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебный долг в рядах полиции».

Заработная плата сотрудника - от 19 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней. Предусмотрены бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках, а также возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах России.

Обращаться следует по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19, телефон 8-(8112)-67-69-08.