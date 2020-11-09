Общество

«Дистанционка» не позволяет ребенку полноценно развиваться — Александр Козловский

Дистанционное обучение не позволяет ребенку полноценно развиваться, полагает депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Ребенок должен находиться в непосредственном контакте с учителями и сверстниками - этот социум должен обязательно присутствовать в его жизни», - такое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, подчеркнув, что является сторонником очной формы образования.

«Переход на дистанционное обучение — крайняя мера, и мы до конца этим не научились пользоваться. Элементами можем, а переводить на "дистанционку" все предметы — это нагрузка и для учителей, и для родителей с детьми, и для экономики. И самое главное — что мы от этого получим, каких выпускников школ, с какими знаниями. Они же пойдут в вузы, а потом будут проектировать дороги, здания, будут учить, лечить. Очень аккуратно надо к этому подходить», - убежден депутат.

«Ребенок не должен сидеть в четырех стенах, гулять по балкону и общаться только с самыми близкими. Так он не будет полноценно развит — почему, собственно, существуют школы и детские сады. Конечно, ребенок может находиться на индивидуальном обучении, но как он потом войдет во взрослую жизнь, в мир людей? У него будет много новых контактов, а при этом он не сможет себя полноценно чувствовать, - полагает Александр Козловский. - У меня нет образования педагога, но как отец троих детей я все равно это чувствую. И учителям тоже необходим непосредственный контакт, без которого детей нельзя обучить полноценно. Думаю, многие меня поддержат».