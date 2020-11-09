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Общество

Более 20 квартир для детей-сирот приобретут в Псковской области за счет экономии средств

09.11.2020 15:33|ПсковКомментариев: 0

Более 20 квартир для детей-сирот будет дополнительно приобретено в Псковской области за счет экономии средств федеральной субсидии. Об этом стало известно на совещании, посвященном вопросу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор напомнила, что благодаря переговорам губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром Псковская область вошла в число субъектов, которым в сентябре этого года правительство РФ направило средства на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Регион получил дополнительно более 200 млн рублей, что позволило практически вдвое увеличить фонд, средства которого ежегодно направляются на решение данного вопроса. На выделенные федеральным центром лимиты регион сможет приобрести около 200 квартир.

«Получение этой субсидии в текущем году очень значимо для Псковской области. Средства должны быть освоены в полном объеме, жилье должно быть качественным и своевременно предоставлено детям», — отметила Вера Емельянова, обращаясь к главам районов, и подчеркнула, что данный вопрос находится на личном контроле губернатора.

Работа по приобретению социального жилья для данной категории граждан активно ведется во всех муниципалитетах, сообщила председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. По ее словам, большинство районов уже справились с поставленной задачей, в некоторых муниципалитетах по отдельным позициям идут уже повторные аукционы, проведено перераспределение средств. В результате этого, а также благодаря экономии денег в муниципалитеты доведены лимиты на приобретение дополнительно 23 квартир.

Так, например, в Куньинском районе вместо положенных 8 квартир будет приобретено 10. По словам главы муниципалитета Олега Лебедева, это беспрецедентная поддержка для детей-сирот. Уже заключены договоры на покупку 9 квартир, уточнил он.

Добавим, вопрос соответствия приобретаемого жилья всем необходимым требованиям находится под контролем прокуратуры Псковской области. Налажено взаимодействие контрольных органов, администрации региона и районной власти.

Напомним, в регионе в собственном жилье нуждаются более 2 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее в консолидированном бюджете региона на эти цели было заложено более 170 млн рублей.

Теги: #жилье #дети-сироты #квартира #жилье для сирот
Источник: Псковская Лента Новостей
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