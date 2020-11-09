Общество

Лучших школьников-программистов определили в Псковской области

Итоги VI командной олимпиады «Кубок Псковской области по программированию среди школьников» подвели в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организаторы олимпиады.

Места распределились следующим образом:

1 место - Unstoppable (гимназия имени С. В. Ковалевской, Великие Луки);



2 место - «Граница, господа» (гимназия имени С. В. Ковалевской и лицей №11, Великие Луки);



3 место - «Раньше было лучше» (Псков);



4 место - DA (ПТЛ, Псков);



5 место - 418 I`m a teapot (школа №1, Остров);



6 место - Maximum (центр цифрового образования «IT-куб», Псков);



7 место - «Генералы Госдумы» (ЦТТ, Великие Луки);



8 место - «Billy Пух» (школа №12 имени К. К. Рокоссовского, Великие Луки);



9 место - «Тяжелый КотЭ» (ПИЛГ, Псков);



10 место - «Ария» (ДТ «Кванториум», Великие Луки).