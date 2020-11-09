Общество

Акция «Есть такая профессия – Родину защищать» проходит в 76-й дивизии

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении с 20 октября этого года по 15 февраля 2021-го проводится VI Всероссийская информационно- агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства обороны РФ, в рамках акции в воинских частях и подразделениях размещена стенная печать на тему «Есть такая профессия родину защищать», проведены 6 лекций с личным составом соединения на патриотические темы, тематические занятия по военно-политической работе и единые дни информирования.

С личным составом рот прибывшего пополнения будут проведены экскурсии по военно-историческим местам города Пскова и комнатам боевой славы воинских частей соединения. В библиотеках воинских частей и информационных уголках подразделений созданы тематические выставки.

В юнармейских отрядах и военно-патриотических центрах пройдут занятия по военно-профессиональной ориентации, а также уроки мужества для школьников. Новшеством акции этого года станет онлайн-формат проведения тематических встреч.

Помимо этого, в рамках акции пройдут встречи личного состава с ветеранами и день открытых дверей в соединении, во время которого продемонстрируют учебно-материальную базу, вооружение и военную технику Воздушно-десантных войск.