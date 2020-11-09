Общество

Губернатору пожаловались на «феерическое шоу» в регистратуре пустошкинской больницы

Губернатору Псковской области пожаловались на хамское отношение к посетителям медицинского персонала Пустошкинского филиала Новосокольнической межрайонной больницы.

«Читал я комментарии с жалобами людей на хамское отношение медперсонала, - рассказал мужчина в Instagram-аккаунте главы региона. - Думаю, устают люди, ситуация непростая, тяжело им, вот и нервничают. Но есть отдельные персонажи, как, например, в филиале новосокольнической больницы в Пустошке. Мало того, что на всю поликлинику один терапевт и нет профильных специалистов, так для некоторых сотрудников хамство - это образ жизни».

Он пояснил, что рядом с регистратурой имеется отдельное помещение для больничных листов, куда нужно после посещения врача передать документ. «Но в этом помещении никого и никогда нет, потому что сотрудники собираются в регистратуре "погонять чаи" и "бла-бла-бла". А при просьбе подойти к своему рабочему месту, начинается феерическое шоу, состоящее из матерного набора слов, что "я свое время отработала", "вы видели, сколько времени" и так далее. А ведь данному сотруднику пройти 5 метров, забрать бумажку и пойти спокойно допивать свой чай, но, видимо, пациенту с острой болью в ноге нужно упрашивать персонал и выслушивать оскорбления», - продолжил мужчина.

«Я лично, глядя на данную тетю, еле сдержался, чтобы она не положила свои очки в разные карманы. Вы, реально, где находите таких "собак" для работы с людьми?» - спросил он.

Ответ последовал от представителя комитета по здравоохранению Псковской области: «Направим обращение главному врачу для принятия соответствующих мер».