Общество

Прокуратура обязала самолвовскую школу проводить обеззараживание воздуха

Прокуратура Гдовского района провела проверку Самолвовской школы - ведомство интересовало соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и организации работы в условиях коронавируса. Основанием проверки послужило поручение прокуратуры Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что в нарушение постановления Роспотребнадзора в школе отсутствовали антисептики при входе в здание и в столовую. Кроме того, в учреждении не производилось регулярное обеззараживание воздуха с использованием предназначенного для этого оборудования.

В связи с этим прокуратурой района в адрес директора учреждения внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.