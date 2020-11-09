Общество

Житель Дедович оплатил долг по алиментам в 105 тысяч рублей

Житель поселка Дедовичи оплатил задолженность по алиментам в размере 105 тысяч рублей благодаря судебным приставам. Об этом сообщается на сайте УФССП по Псковской области.

Житель поселка Дедовичи должен был ежемесячно выплачивать алименты на содержание своих детей: дочери и сына. Однако в должной мере свои обязательства он не выполнял.

Судебные приставы навестили мужчину по месту жительства и застали его дома. С ним была проведена профилактическая беседа.

Чтобы избежать административной и уголовной ответственности, мужчина оплатил долг в полном объеме.