Общество

Минздрав ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов

Минздрав установил максимальное время приема пациента. Приказ вступил в силу 9 ноября.

Документ регламентирует работу врачей шести специальностей. Дольше всего (35 минут) может длиться осмотр у врача-фтизиатра. На прием у инфекциониста или гематолога отводится 20 минут, у пульмонолога или хирурга — 26, а у онколога — 23, пишет РИА Новости со ссылкой на «Парламентскую газету».

Для профилактических визитов продолжительность приема сокращается: у фтизиатров на десять-двадцать процентов, у остальных специалистов — на 30-40 процентов. При этом отмечается, что на заполнение документации врачи могут тратить от 35 до 39 процентов времени.

Эти цифры должны стать основой для расчета нагрузки и иных правил организации труда врачей. Штрафы за их превышение не предусмотрены.