Общество

Новый приют для животных в Пскове строят с опережением графика

Новый приют для животных, расположенный на территории Пскова, возводят с опережением графика. Как сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на АНЗО «Шанс», 9 ноября на площадку завезли новую партию стройматериалов.

Рабочие разгрузили более 380 листов плоского шифера. Он пойдёт на обшивку стен вольеров.

«Мы учли ошибки прошлых вольеров и в этот раз купили листы большей толщины», - прокомментировали зоозащитники.

Ускоренными темпами строительства обязаны Фонду Президентских грантов и строительной компании «Скандинавия», которая подключилась к работе.