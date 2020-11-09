Общество

Сотрудники ИК-4 привели в порядок братское захоронение в Псковском районе

В рамках реализации федерального проекта «Волонтеры Победы» сотрудники ИК-4 УФСИН России по Псковской области вместе с главой муниципального образования «Середкинская волость» Раисой Шумкиной произвели уборку воинского захоронения, расположенного в деревне Мозгирино Середкинской волости Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Вооружившись уборочным инвентарем, представители исправительного учреждения собрали мусор, обновили краску цепочной ограды, а также очистили и помыли мемориал.

«Память о подвигах нашего народа в Великой Отечественной войне должна быть не просто памятью, а реальными делами, способствующими ее сохранению», - подчеркнул заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов.

Братское захоронение насчитывает 301 человека, из них офицеров – 17, сержантов и солдат – 284. На памятном знаке с перечислением имен героев Великой Отечественной войны – надпись на мемориальной доске: «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».