Общество

Идрицкий филиал агроколледжа получил новое оборудование для мастерских «Ветеринария» и «Зоотехния»

Идрицкий филиал ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» в рамках реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы современным требованиям приступил к монтажу нового оборудования в мастерских «Ветеринария» и «Зоотехния». Об этом 9 ноября сообщается на сайте колледжа.

В 2019 году «Псковский агротехнический колледж» стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально - технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по направлению «Сельское хозяйство».

Общий размер грантовой поддержки составит 50 миллионов рублей, 5 из которых рублей потрачено на комплексную модернизацию лабораторий «Ветеринария» и «Зоотехния» Идрицкого филиала согласно инфраструктурным листам соответствующих компетенций по стандартам WorldSkills Russia.