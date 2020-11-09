Общество

Предупреждение вынес суд уборщице гдовского магазина за сползшую маску

Гдовский районный суд 3 ноября рассмотрел два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Как сообщается в документах на сайте суда, мужчина находился помещении торгового зала магазина без маски.

Мужчина вину признал. Суд пришел к выводу о возможности назначения наказания в виде минимального штрафа - 1000 рублей.

В тот же день суд рассмотрел аналогичное дело в отношении женщины. Она работает уборщицей в магазине. Находилась по месту работы, мыла пол. Наклонилась, чтобы отжать тряпку и в этот момент защитная маска сползла на подбородок. Факт нахождения без маски установил сотрудник полиции. После этого она надела маску на лицо. Просила строго не наказывать, так как всегда находится в защитной маске.

Суд назначил наказание в виде предупреждения.