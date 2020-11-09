Общество

«Благодарственные письма» на 204 тыс. рублей заказала администрация Псковской области

Администрация Псковской области заказала поставку полиграфической продукции – 2000 благодарственных писем. Как сообщается в документах на сайте госзазкупок, благодарственное письмо представляет собой лист А4. Материал изделия: Бумага дизайнерская из ECF целлюлозы особо гладкая слоновая кость, 230 г/м2.

На лицевой стороне изображен герб Псковской области, обрамленный рамкой золотого цвета с вензелями. Отдельные элементы герба выполнены методом тиснения золотой матовой фольгой с конгревом.

Цвета и макет нанесения согласовывается с заказчиком.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 204 тыс. рублей. Источник финансирования – областной бюджет. Итоги торгов подведут 10 ноября.