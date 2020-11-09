Общество

Использование гелия для пациентов с коронавирусом сократит расход кислорода

Для поддержки дыхательных функций пациентов с COVID-19 можно использовать не только чистый кислород, но и его смесь с гелием. Российские инженеры создали аппарат для такой терапии.

«Человека на 15 минут можно подключить к нашему аппарату, снабжающего больного смесью газов - кислорода и гелия. За это время сатурация поднимается на максимальный уровень, но спустя четыре-пять часов снова падает. Поэтому процедуру "подпитки" гелием повторяют. Результат такой терапии в том, что время пребывания пациента в палате интенсивной терапии сокращается в полтора-два раза», - рассказал директор по производству и развитию бизнеса «ИнертГаз Медикал» Сергей Потапов.

Применение гелия экономит не только расход кислорода, но и коечные места, и деньги системы здравоохранения, говорят эксперты. В государственных клиниках пребывание пациента в палате интенсивной терапии обходится 30-100 тысяч тысяч рублей в сутки, пишет газета «Известия».

Новый аппарат уже испытали в нескольких больницах, НИИ пульмонологии, госпитале Бурденко, в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, некоторых медучреждениях Краснодара и Коми.

Из 60 человек, которые получали ингаляции гелиево-кислородной смесью, только один попал на ИВЛ, летальных случаев не было, рассказал главный врач Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова Владимир Мануйлов.

Аппарат планируют зарегистрировать до конца года. Тогда этот метод смогут использовать все больницы страны.