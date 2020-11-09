Общество

В Роспотребнадзоре заявили о превышении эпидемического порога по ОРВИ в 47 регионах

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах России. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах РФ, в основном среди взрослых. Случаи заболевания гриппом пока не зарегистрированы. Как правило, подъем заболеваемости гриппом начинается в декабре», - рассказал он.

По словам эксперта, для всех респираторных инфекций основные меры борьбы сходятся. Это социальное разобщение, дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты. Для гриппа же ключевой мерой профилактики является вакцинация. В настоящий момент против гриппа в РФ привито 34% населения, пишет газета «Известия».

При этом нельзя исключать, что под видом ОРВИ в России сейчас скрывается и COVID. Как объяснил гендиректор лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев, люди с симптомами респираторного заболевания или не сдают тест на коронавирус, или получают отрицательный, но при этом имеют внебольничную пневмонию, поражение легких и отсутствие обоняния.