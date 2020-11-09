Общество

Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!» начнется 1 декабря

III Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!» пройдет с 1 по 13 декабря. Ее основная цель - привлечь внимание общества к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни.

«Музеи стремятся к тому, чтобы создавать комфортную среду, в которой каждый имеет возможность прикоснуться к миру культуры и искусства. Очень важно, чтобы люди с инвалидностью узнали о потенциале музеев и не только с уверенностью возвращались в них вновь, но и знали, что в 2020 году музеи стали более доступны онлайн», - сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции.

В этом году Акция «Музей для всех!» – особенная, поскольку она будет проходить и в офлайн, и в онлайн формате, который освоили музеи в период действия ограничительных мер в период эпидемии. За это время многие музеи начали размещать информацию о доступных онлайн проектах в соцсетях, проводили онлайн конкурсы, экскурсии, мастер-классы, и лекции, том числе адаптированные для людей с инвалидностью.

Особую значимость в реализации акции «Музей для всех!» – 2020» имеют программы, курируемые партнерами проекта «Инклюзивный музей». Музеи проведут ряд совместных тематических онлайн проектов, адаптированных для людей с инвалидностью.

Реализация межмузейных онлайн программ позволяет объединить ресурсы и возможности разных учреждений культуры и привлечь более широкую аудиторию, предложив разнообразие мероприятий. В 2017 году акция «Музей для всех!» объединила более 250 российских музеев и 13000 участников, а в 2018 году в ней приняли участие 360 музеев и 16700 человек со всей страны.