Общество

Псковичи «воссоединили» осетин с сето и показали жителям Коми скобарский жест

Псковская школа межэтнической журналистики встретилась в ZOOMe cо школами межэтнической журналистики Сыктывкара и Владикавказа и спросила у них, кто такие «скобари».

Выяснилось, иногородние либо не знают такого слова, либо считают, что оно означает деревенских жителей.

Во время этой онлайн-конференции псковичи также поделились с осетинами удивительным открытием, которое они сделали, изучая традиции малочисленного народа сето, а также предложили молодым людям из Владикавказа и Сыктывкара изобразить жестами, кто какой национальности.

Оказалось, что ученица Псковской школы межэтнической журналистики Мария Королёва случайно обнаружила, что псковский малочисленный народ сето схож с осетинским народом не только по названию. Когда она начала рассказывать своим псковским друзьям, выходцам с Кавказа, о поездке в Музей-усадьбу сето и о том, какие у сето удивительные обычаи, те сами указали ей на то, что у сето и осетин подозрительно много общего. Углубившись в эту тему, Мария узнала, что один французский этнограф уже выдвигал гипотезу о том, что осетины – это финно-угорский народ. Во время онлайн-встречи с учениками владикавказской Школы межэтнической журналистики она получила возможность проверить эту гипотезу (вдруг осетины и сето, и правда, разлученные наподобие индийских близнецов народы-братья).

Еще одна ученица Псковской школы межэтнической журналистики, Елизавета Андреева поразила коллег из Владикавказа и Сыктывкара жестом, который псковские участники онлайн-встречи приготовили своим коллегам в качестве сюрприза.

Елизавета работает над статьей о танцах разных народов, которые она разучивает в Псковском колледже искусств, и как без пяти минут хореограф знает, что характер народа лучше всего выражается в танцевальных движениях. Поэтому псковичи с самого начала онлайн-конференции предложили школьникам из Сыктывкара и Владикавказа подумать, каким жестом те могли бы выразить свою национальность, если бы им пришлось общаться без слов.

Девушки из Владикавказа в ответ вскинули руки, как если бы они танцевали лезгинку. А ребята из Сыктывкара пошутили, что их поза («продолжаем сидеть сложа руки») лучше всего выражает северную невозмутимость.

Тогда Елизавета продемонстрировала им «типичный псковский жест», который есть во всех псковских танцах, созданных хореографами на основе этнографических исследований.

Для этого псковского «па» танцор, размахиваясь, сначала хлопает себя тыльной стороной ладони по шее, а когда распрямляет руку - то по коленке.

Напомним, что «Школа межэтнической журналистики» - это Всероссийский проект Гильдии межэтнической журналистики, который осуществляется в 27 регионах России. В Пскове Школа межэтнической журналистики в этом году открылась в пятый раз при поддержке Псковского государственного университета.

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В программе Школы - теория журналистики, лекции приглашённых экспертов, телемосты с другими регионами - участниками проекта, интересные встречи и экскурсии, тренинги по технологии журналистского мастерства.