Общество

Власти Великих Лук пожелали полицейским эффективно противостоять преступности

Власти Великих Лук поздравили сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

«Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – борьбе с преступностью, защите прав, законных интересов граждан, общества и государства. Ваша служба требует высокого профессионализма, ответственности, особых моральных качеств и максимальной самоотдачи, способности действовать решительно и оперативно, готовности всегда прийти на помощь», - отмечается в поздравлении главы Великих Лук Николая Козловского и главы администрации города Любови Романовой.

В поздравлении подчеркивается, что, руководствуясь требованиями законодательства, принципами чести и справедливости, сотрудники отдела МВД по городу Великие Луки достойно выполняют стоящие перед ними общественно значимые задачи по пресечению противоправных деяний, охране законности и правопорядка на территории города, обеспечению безопасности жителей города.

«Уважаемые сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки! Выражаем вам глубокую признательность за верность профессии, неравнодушие и добросовестное исполнение служебного долга. Сердечно благодарим ветеранов ведомства, показавших пример честного служения Отечеству и народу. Уверены, что высокие профессиональные навыки и ответственное отношение к порученному делу позволят сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки и в дальнейшем эффективно противостоять преступности и террористическим угрозам, поддерживать стабильный общественный порядок в сегодняшних непростых условиях», - поздравили ветеранов и сотрудников органов внутренних дел власти Великих Лук и пожелали успехов в профессиональной деятельности, воплощения в жизнь планов, крепкого здоровья, благополучия, мира и взаимопонимания в семьях.