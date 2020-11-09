Александр Котов: От сотрудников полиции зависит вера людей в правосудие и справедливость

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов УМВД России по Псковской области с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Как известно, простых времен не бывает - независимо от исторического периода правоохранителям всегда приходилось выполнять трудную и опасную работу по борьбе с преступностью, противостоять актуальным вызовам и угрозам, - продолжил Александр Котов. - Сегодня полицейские принимают непосредственное участие в деятельности по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции».
Спикер областного Собрания выразил уверенность, что сотрудники органов внутренних дел Псковской области и впредь будут добросовестно выполнять свои служебные обязанности, защищая права и достоинство человека, закон и порядок в обществе.
«Здоровья, благополучия, профессиональных успехов!» - добавил Александр Котов.