Общество

Александр Котов: От сотрудников полиции зависит вера людей в правосудие и справедливость

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов УМВД России по Псковской области с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«День полиции - праздник, ставший символом лучших традиций, заложенных многими поколениями сотрудников органов внутренних дел, - отметил он. - Служба в правоохранительных органах накладывает особую ответственность: от профессиональных и личных качеств сотрудников полиции зависит устойчивость государственных, правовых и экономических основ, безопасность граждан, общественная стабильность и вера людей в правосудие и справедливость».

«Как известно, простых времен не бывает - независимо от исторического периода правоохранителям всегда приходилось выполнять трудную и опасную работу по борьбе с преступностью, противостоять актуальным вызовам и угрозам, - продолжил Александр Котов. - Сегодня полицейские принимают непосредственное участие в деятельности по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции».

Спикер областного Собрания выразил уверенность, что сотрудники органов внутренних дел Псковской области и впредь будут добросовестно выполнять свои служебные обязанности, защищая права и достоинство человека, закон и порядок в обществе.

«Здоровья, благополучия, профессиональных успехов!» - добавил Александр Котов.