Общество

Заражение коронавирусом через еду в кафе маловероятно - Роспотребнадзор

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал маловероятным заражение коронавирусом в ресторане через еду, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что в ходе исследований в продуктах питания СOVID-19 выявлен не был.

Специалист подчеркнул, что основным риск заражения остается в общественных местах при несоблюдении таких мер профилактики, как социальное дистанцирование и использование средств индивидуальной гигиены.

Лебедев призвал граждан соблюдать все требования Роспотребнадзора для сведения к минимуму вероятности заражения СOVID-19.